Испания: отпуск на колесах – на пике моды

Продажи этого вида транспорта выросли с 2013 года на 352%. За первый семестр этого года был продан 3621 автомобиль, что означает рост почти в 11% по сравнению с 2017 годом. В августе 2018 года, по оценке компании Aseicar, по Испании разъезжает более 150 000 автотрейлеров, а в течение всего года эта цифра достигает 250 000, пишет espanarusa.com.

Автомобиль, который не только позволяет семье добираться до места назначения, но и выполняет функцию жилья, приносит значительные доходы владельцам кемпингов, мелким муниципалитетам, супермаркетам, ресторанам и местным коммерческим предприятиям. Примечательно, что в Испании оставить автотрейлер, который расценивается как автомобиль класса М, можно практически на любой парковке, при условии, конечно, что хозяевам не вздумается доставать столы и стулья для отдыха.

В среднем, автотрейлеры находятся в пути 17 дней, расходуя ежедневно по 100 евро каждый, что в целом составляет 250 000 000 евро.

Раньше автотрейлеры предпочитали супружеские пары старше 55 лет, а теперь это излюбленный вид транспорта для семейных пар до 45 лет с детьми.

Современные автотрейлеры бывают разных видов вместимостью до 7 человек. Размеры их варьируются от 5 до 7 м в длину, от 2,15 до 2,25 м в ширину и от 2,80 до 3,15 м в высоту. Весит автотрейлер от 2500 до 2800 кг. Трейлеры весом более 3500 кг считаются автокараванами и требуют водительских прав категории C.