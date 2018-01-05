Испания: Пальма-де-Майорка - фаворит среди немецких туристов

По данным поискового портала jetcost, столица Балеарских островов также пользуется большим спросом у жителей Великобритании, Франции, Нидерландов, Португалии и России. По количеству поисковых запросов, Пальма находится на третьем месте среди русских и португальцев, на шестом - среди французов, на седьмом - среди британцев и на восьмом - среди голландцев.

Еще одним популярным у европейских туристов направлением является Ибица. Она входит в десятку самых распространенных запросов у голландских, итальянских, португальских, немецких и французских туристов, пишет noticia.ru.

Среди жителей Испании в категории европейских направлений Пальма занимает 12 место, а Ибица - 19 место.

Эксперты портала отмечают, что популярность Майорки обусловлена конкурентоспособными ценами, солнечной погодой, наличием хороших пляжей, привлекательностью местной культуры и кухни, а также высоким качеством отелей и инфраструктуры.