Испания: парикмахер запатентовал технологию стрижки с огнем

Среда, 21 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: парикмахер запатентовал технологию стрижки с огнем

«Новое - это хорошо забытое старое», - так можно сказать про технику стрижки, которая завоевывает популярность у посетителей парикмахерских салонов.

Кема де-ла-Фуэнте, главный герой-изобретатель, запатентовал специальные ножницы для стрижки волос: в них встроена небольшая зажигалка, которая сжигает кончики до того, как они срезаются мастером. Предмет, получивший название Noom Burner, позволит профессионально применять технику, восхваляемую бразильской супермоделью Алессандрой Амбросио. После такой стрижки «с огоньком» кончики не секутся в течение семи недель, а волосы меньше выпадают, пишет espanarusa.com.

История парикмахера-«пиромана» Кема де-ла-Фуэнте началась почти тридцать лет назад: шесть из шести мужчин в семье - парикмахеры. «Будучи ребенком, я испробовал все средства, которые мог найти в парикмахерской родителей, но все равно на подушке с утра оставалось 20-30 волос. Однажды один из постоянных клиентов подарил моему отцу книгу - руководство для парикмахеров, изданное в 1953 году в Барселоне. Я изучил реликвию вдоль и поперек, и на одной из страниц прочел то, что впоследствии изменило мою жизнь: инструкция гласила «Поджечь волосы». С тех пор прошло много времени, я усовершенствовал технику, и сейчас мои клиенты приходят именно на «огненную» стрижку», - так рассказывает об истории необычного способа стрижки парикмахер.

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