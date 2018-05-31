Испания: парк Сьютаделья может получить выход к морю

Четверг, 31 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: парк Сьютаделья может получить выход к морю

Мэрия Барселоны рассматривает возможность расширения парка Сьютаделья до берега моря.

Парк может вобрать в себя территорию сортировочной станции, часть улицы Литораль и дойти до парка Барселонета.

Над подготовкой долгосрочного проекта в мэрии работает специальная комиссия. Отдел по благоустройству уже представил основные направления работы в парке на ближайшие месяцы. Среди них расширение доступа в парк, увеличение количества входов. Так, университет Помпеу-Фабра, расположенный на улице Веллингтон, поднял вопрос о создании входа с этой улицы, чтобы упростить доступ для тысяч студентов. На следующей встрече между представителями городской администрации и Министерства развития планируется обсудить предложение о ликвидации существующей сортировочной станции.

Помимо территориального расширения, по задумке городских властей Сьютаделья должна претерпеть изменения и по своему внутреннему содержанию. Ее планируется превратить в центр знаний и науки. Для создания соответствующих центров будут использованы пустующие здания на территории парка, пишет noticia.ru.

Проекты о расширении парка неоднократно обсуждались разными городскими администрациями, но ни один из них так и не был реализован.

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