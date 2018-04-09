Испания: парк в Мадриде лишился имени Фелипе VI

Парк имени Фелипе VI, был переименован в Лесопарк Вальдебебас.

Парк был назван в честь короля Испании решением предыдущего мэра испанской столицы Аны Ботельи, пишет noticia.ru.

Окончательное решение о смене названия было принято на основании народного голосования, которое состоялось в феврале 2017 года. В голосовании приняло участие 3 770 жителей района. За возвращение парку первоначального названия проголосовали 67%. Население Орталеса превышает 176 тысячи человек.

В городском управлении отметили, что перед проведением голосования нынешний мэр Мадрида Мануэла Кармена связывалась с Королевским домом по поводу изменения названия, и разговор на эту тему прошел в «спокойной и понимающей» манере.