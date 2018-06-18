Испания: парковка у пляжей будет бесплатной

Понедельник, 18 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: парковка у пляжей будет бесплатной

Нынешним летом с водителей не будут брать оплату за парковку у пляжей Природного парка Кабо-де-Гата-Нихар, доступ на которые по выходным ограничен.

Соответствующая договоренность была достигнута между Советом Андалусии и компанией, которая занимается обслуживанием дорог и стоянок.

Местные власти сообщили, что компания по-прежнему будет регулировать въезд и выезд автомобилей на стоянку у пляжей Mónsul, Genoveses и El Barronal. Ограничения в этой части Природного парка устанавливаются с пятницы по воскресенье с 08:00 до 19:00 с целью минимизировать последствия для экологии. Они действуют с 15 июня по 16 сентября, пишет noticia.ru.

Три парковки могут вместить 399 автомобилей: 124 - у пляжа Mónsul, 216 - у Genoveses и 59 - у El Barronal.

В предыдущие годы стоимость парковки составляла 5 евро за каждый автомобиль. В 2017 году ежедневный поток в среднем составлял 655 машин, а в августе он вырос до 800 автомобилей.

Еще одно нововведение этого года касается общественного транспорта. У автобуса, курсирующего по маршруту Альмерия-Кала-Карбон появятся новые остановки в Сан-Хосе и на трех пляжах Кабо-де-Гата. Стоимость билета на него составляет от 1,99 до 2,95 евро, а поездка из Сан-Хосе до пляжей Природного парка будет стоить не  более 1,35 евро.

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