Испания: пассажир-астматик выбрался из самолета на крыло
Пассажир рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу вылез из самолета через аварийный люк, не дождавшись высадки.
По предварительным данным, пассажиром оказался 57-летний гражданин Польши. Высадка затянулась на полчаса, и мужчина вместе с ручной кладью выбрался на крыло самолета, где сидел до тех пор, пока бортпроводники не убедили его вернуться обратно.
«Он открыл аварийный люк и сказал: «Выхожу через крыло». Чудеса какие-то», - рассказал один из пассажиров.
Другой турист заявил, что нарушитель был астматиком. По его словам, во время полета мужчина несколько раз пользовался ингалятором, и когда у него снова случился приступ, уже после посадки, попросил выпустить его из самолета. Не получив согласия от бортпроводников, он решил покинуть судно самостоятельно, передает noticia.ru.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что мужчина был арестован. Представители Ryanair подчеркнули, что инцидент рассмотрят власти Испании, поскольку нарушены были именно испанские нормы безопасности.