Испания: пассажиров эвакуировали из самолета в аэропорту Барселоны
В аэропорту Барселоны пришлось эвакуировать пассажиров самолета авиакомпании Ryanair из-за того, что на борту загорелся мобильный телефон одного из пассажиров.
Инцидент произошел в тот момент, когда самолет уже находился на взлетной полосе, пишет noticia.ru.
Рейс должен был доставить пассажиров из столицы Каталонии на Ибицу. Как сообщила Ryanair в своем официальном заявлении, все они были успешно эвакуированы и доставлены целыми и невредимыми в терминал.
Сообщается, что в устройстве загорелась батарея. Пламя потушили члены экипажа, после того как все пассажиры покинули самолет.
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