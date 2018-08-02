Испания: пассажиров эвакуировали из самолета в аэропорту Барселоны

Инцидент произошел в тот момент, когда самолет уже находился на взлетной полосе, пишет noticia.ru.

Рейс должен был доставить пассажиров из столицы Каталонии на Ибицу. Как сообщила Ryanair в своем официальном заявлении, все они были успешно эвакуированы и доставлены целыми и невредимыми в терминал.

Сообщается, что в устройстве загорелась батарея. Пламя потушили члены экипажа, после того как все пассажиры покинули самолет.