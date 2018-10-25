Испания переходит на биоразлагаемые органические материалы

Кроме того, испанцы всерьез намерены если уж не отказаться совсем в своем быту от одноразовой пластиковой посуды, то, по крайней мере, делать ее из биоразлагаемых видов пластика.

Согласно постановлению Комитета по защите окружающей среды конгресса депутатов Испании, с 1 января 2020 года одноразовые тарелки, чашки, вилки, ножи и ложки будут состоять, по крайней мере, на 50% из биоразлагаемых органических материалов.

Наверняка придется ко двору испанцам и недавнее изобретение 16-летней бразильянки Марии Пеннанчин. Девушка разработала биоразлагаемую соломинку из крахмала ямса в своей школьной лаборатории. Ямс – это травянистое растение с мясистыми стеблями, большими листьями. Клубни его съедобны. То есть трубочкой, через которую вы выпиваете сок или коктейль, затем можно просто элементарно закусить, пишет espanarusa.com.

Известие об изобретении Марии быстро распространилось по соцсетям, и к нему уже проявили интерес специалисты нескольких испанских фирм, занимающихся производством одноразовой посуды.