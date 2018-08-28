Испания: перезахоронением Франко займется его семья

Об этом сообщила в выходные внучка каудильо Фрэнсис Франко, отметив, что его семья ни в коем случае не отдаст останки в руки испанского правительства.

О решении правительства перезахоронить Франко, который покоится в мемориальном комплексе «Долина павших» под Мадридом, стало известно на прошлой неделе, что вызвало широкий резонанс в испанском обществе, в котором есть как и ярые противники франкизма, так и те, кто с ностальгией вспоминает эту эпоху.

Семья Франко изначально выступила против эксгумации и направила соответствующее письмо настоятелю базилики, где пока находится тело Франко.

Испанские власти заявили, что, если родственники не решат судьбу останков, то место перезахоронения определит правительство, пишет noticia.ru.

Еще один внук Франко отметил, что эксгумация, скорее всего, будет проходить в принудительном порядке. По его словам, семья не намерена вмешиваться в этот процесс, поскольку считает противостояние правительству «пустой тратой времени».