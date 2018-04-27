Испания: персональный номер Рафаэля Надаля

Руководство отеля Monte Carlo Bay Hotel & Resort в Монте-Карло решило присвоить имя 32-летнего испанского теннисиста Рафаэля Надаля номеру 1029, где знаменитый спортсмен имеет обыкновение останавливаться во время своего пребывания в Монако, связанного с участием в турнире Masters 1000. Цифра 10 отображает число побед, которые лучший испанский теннисист одержал в соревнованиях, до сих пор проводившихся в Монте-Карло, пишет espanarusa.com.

Официальная презентация этого номера класса «люкс», чья площадь составляет 92 квадратных метра, состоялась в присутствии самого Надаля, а также принца Монако Альберта II. В то время, когда Надаль не останавливается в этом отеле, номер может зарезервировать любой желающий. Однако при этом следует принимать в расчет стоимость этого удовольствия, которая составляет минимум 536 евро за ночь, а в высокий сезон сумма превышает 900 евро. И сделать сходу это не получится, поскольку очередь из желающих провести ночь в «апартаментах Надаля» составляет несколько недель.

Те счастливчики, что сумеют забронировать №1029 с впечатляющим видом на море, смогут увидеть множество раритетных экспонатов, принадлежащих испанской знаменитости. В их число вошли футболка с автографом Рафаэля Надаля, кроссовки, в которых он выступал на местных турнирах, а также еще с десяток артефактов, не считая десяти цветных фотографий, каждая из которых демонстрирует победу испанца.