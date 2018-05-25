Испания: первая линия Hyperloop может появиться в Малаге

Пятница, 25 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: первая линия Hyperloop может появиться в Малаге

А со временем поезда Hyperloop могут соединить все крупные города Испании.

И добраться, например, из Мадрида в Барселону можно будет всего за 39 минут!

Транспортная система Hyperloop, идея о создании которой принадлежит Илону Маску, приобретает реальные очертания. Установка высокоскоростной железной дороги планируется по всему миру, а первая европейская линия Hyperloop может появиться в Малаге, пишет noticia.ru.

Hyperloop One уже направил запрос о финансировании в испанское правительство. Для проекта будет использована существующая линия AVE протяженностью 77 км. Центр испытаний и техобслуживания планируется установить на линии AVE, соединяющей Антекеру (Малага) и Кармону (Севилья).

Для того чтобы филиал американской компании Virgin смог начать работу в Испании и в течение ближайших нескольких лет ввести в эксплуатацию линии, требуется финансовая помощь в размере нескольких десятков миллионов евро.

Пока вакуумные поезда Hyperloop функционируют в формате прототипов.

Благодаря способности развивать скорость более 1000 км/ч, они позволят в кратчайшие сроки перемещаться между крупными городами по всему континенту Так, поездка из Мадрида в Барселону может занять всего 39 минут, а из испанской столицы в Лондон - полтора часа.

В Испании на начальном этапе предполагается создание линии, которая соединит Мадрид с марокканским Танжером, благодаря которой из столицы Испании в Альхесирас можно будет добраться за 42 минуты, а в Марокко - за 47 минут.

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