Испания: первую монету с изображением принцессы Леонор раскритиковали

Понедельник, 30 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: первую монету с изображением принцессы Леонор раскритиковали

Королевский монетный двор Испании выпустил новую монету, на которой впервые появилось изображение принцессы Леонор.

Сходство отчеканенного профиля с дочерью короля Фелипе VI пользователи соцсетей подвергли большому сомнению.

12-летняя принцесса Аструийская в нынешнем году впервые приняла участие в официальных мероприятиях, а в прошлом Королевский дом опубликовал первый официальный портрет наследницы испанского престола.

Выпуск монеты приурочен к 1300-летней годовщине образования Королевства Астурии. Принцесса Леонор также посетит праздничные мероприятия в Астурии, что станет ее первой официальной поездкой, пишет noticia.ru.

Профиль принцессы Астурийской расположен на аверсе, слегка позади профиля дона Фелипе, и почти неузнаваем.

Монеты были отчеканены ограниченным тиражом в миллион экземпляров, каждый из которых обойдется в 30 евро. В продажу они поступят 22 октября, но уже с 30 июля банковские учреждения принимают предварительные заявки на покупку.

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