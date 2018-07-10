Испания: первый в мире зип-лайн, перемещающий во времени

Вторник, 10 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: первый в мире зип-лайн, перемещающий во времени

Зип-лайн, соединяет Испанию и Португалию, так что в конце поездки, которая длится меньше минуты, время уменьшается на час из-за разницы в часовых поясах.

Прибыть на место раньше момента отправления всегда казалось невозможным, но теперь это стало реальностью благодаря первой в мире транснациональной канатной дороге для скоростного спуска (до 70 км/час).

Зиплайн принадлежит компании Límite Zero, которая соединила специальным тросом два берега реки Гуадианы: из испанского Санлюкара де Гуадина (Sanlúcar de Guadina) в районе национального парка Доньяна до ближайшего португальского городка Алькутима (Alcoutim).

Организовано все просто. В группах до 8 человек (от 18 евро за человека) желающих отвозят на внедорожниках на специальную платформу. Вся необходимая экипировка и шлемы входят в стоимость. С максимально высокой точки, располагающейся на 25 метров выше пункта назначения, один за другим искатели приключений съезжают вниз по тросу длиной 720 метров и оказываются на португальской стороне реки меньше чем за минуту, где, пройдя немного пешком, садятся на катер, который отвозит их обратно в Испанию, пишет espanarusa.com.

Ограничений для пользования скоростным спуском немного: вес больше 110 кг и возраст меньше 14 лет. Для маленьких любителей экстрима в провинции Уэльва (Huelva) есть и детский зип-лайн!

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