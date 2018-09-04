Испания: Пике оштрафовали за вождение без водительских баллов

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Пике оштрафовали за вождение без водительских баллов

Городская гвардия Барселоны составила протокол на футболиста Жерара Пике, который находился за рулем автомобиля, несмотря на то, что израсходовал все баллы.

Как сообщает Ser Catalunya, агенты Городской гвардии остановили автомобиль защитника ФК «Барселона» в районе Эшампле. Они попросили его предъявить документы, и выяснилось, что в его водительском удостоверении не осталось баллов. Ранее Генеральная транспортная дирекция лишила его водительских баллов за предыдущие нарушения. Таким образом, он не имел права садиться за руль, пишет noticia.ru.

Вождение без баллов не относится к административным правонарушениям. Оно рассматривается как преступление против безопасности на дорогах и может повлечь за собой наказание в виде штрафа, общественных работ или тюремного заключения на срок до шести месяцев.

В 2015 году футболист уже был оштрафован на 10,5 тысяч евро за неуважительное и агрессивное поведение по отношению к сотрудникам Городской гвардии, которые выписали штраф его брату за неправильную парковку.

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