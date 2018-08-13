Испания: пилот Ryanair найден мертвым в аэропорту Малаги

Предположительно это было самоубийство.

45-летний пилот Яуке Шрале работал в Ryanair 10 лет. В день смерти он должен был возглавить экипаж рейса Малага-Брюссель. Инцидент случился в период проведения масштабной забастовки, объявленной бортпроводниками лоукостера, спустя неделю после забастовки пилотов Ryanair в четырех европейских странах.

Как сообщает английское издание The Sun со ссылкой на источники в авиакомпании, руководство Ryanair заявило, что глубоко сожалеет о случившемся, а коллеги пилота шокированы его смертью, пишет noticia.ru.