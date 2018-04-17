Испания: пилоты Vueling объявили забастовку в апреле и мае

В профсоюзе сообщают, что зафиксированы нарушения по ряду статей коллективного соглашения пилотов. К тому же представители работников считают, что компания не соблюдает трудовые права пилотов. Нарушения также касаются условий на рабочих местах, пишет noticia.ru.

Несмотря на то, что в профсоюзе заявили, что в компетентные органы было подано соответствующее заявление о проведении забастовки, администрация Vueling утверждает, что до сих пор не получила официального документа о забастовке, что не позволяет установить уровень минимальных услуг. В авиакомпании подчеркивают, что приоритетом для Vueling являются пассажиры, и она стремится свести возможные неудобства к минимуму.

Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев руководство ведет переговоры с работниками, однако пока соглашение достигнуто не было.