Испания: пляж Кафедральных Соборов могут закрыть
Всемирно известный пляж Кафедральных соборов в Рибадео (Луго), признанный одним из лучших на планете, может закрыться из-за угрозы обрушения камней.
Местные власти призвали госорганы временно запретить доступ в пещеры, арки и коридоры на пляже, поскольку они представляют опасность для отдыхающих.
Запрос был сделан по результатам исследования состояния природного памятника. Оно было проведено после несчастного случая в марте этого года, когда туристка из Вальядолида погибла из-за падения камня, пишет noticia.ru.
Компетенция местного совета ограничивается защитой Praia das Catedrais с точки зрения экологии и консервации.
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