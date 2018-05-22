Испания: пляж Кафедральных Соборов могут закрыть

Вторник, 22 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: пляж Кафедральных Соборов могут закрыть

Всемирно известный пляж Кафедральных соборов в Рибадео (Луго), признанный одним из лучших на планете, может закрыться из-за угрозы обрушения камней.

Местные власти призвали госорганы временно запретить доступ в пещеры, арки и коридоры на пляже, поскольку они представляют опасность для отдыхающих.

Запрос был сделан по результатам исследования состояния природного памятника. Оно было проведено после несчастного случая в марте этого года, когда туристка из Вальядолида погибла из-за падения камня, пишет noticia.ru.

Компетенция местного совета ограничивается защитой Praia das Catedrais с точки зрения экологии и консервации.  

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