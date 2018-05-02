Испания: пляжи Барселоны окрасились в синий из-за морских существ

Среда, 02 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: пляжи Барселоны окрасились в синий из-за морских существ

Тысячи медузоидных организмов синего цвета выбросило на пляжи в окрестностях Барселоны.

Морские существа ярко-синего цвета похожи на медуз лишь внешне и относятся к парусникам - колониям небольших организмов, которые обычно обитают далеко в открытом море и больше распространены у западного побережья Северной Америки, чем в Средиземном море. Тем не менее, в этом году они в большом количестве были замечены на побережьях Коста-Брава и Коста-Бланка, пишет noticia.ru.

Специалисты объясняют их массовое появление в Средиземноморье сильными южными ветрами, наблюдавшимися в последнее время.

Эксперты также сообщают, что парусники не представляют угрозы для человека.

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