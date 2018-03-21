Испания: пляжи Форментеры освободят от заброшенных судов

С сентября прошлого года с пляжа Estany des Peix вывезли 13 судов, включая пять вспомогательных судов, два буксира, пять виндсерфов и один каяк. Проведенная инспекция выявила, что эти объекты были брошены владельцами. В связи с погодными условиями, наводнениями и угрозой утечки топлива, они могли бы нанести ущерб окружающей среде, пишет noticia.ru.

Местные власти напомнили, что если состояние судов или объектов, оставленных на берегу, представляет потенциальную угрозу, они могут распорядиться об их немедленной эвакуации. В случае если неэксплуатируемые лодки находятся в общественных местах на протяжении более одного месяца, Совет имеет право не только вывезти их, но и привлечь владельцев к ответственности.

Estany des Peix является охраняемой территорией и входит в состав Природного парка Сес-Салинес.