Испания: пляжи Коста-дель-Соль заполонили медузы

Понедельник, 19 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: пляжи Коста-дель-Соль заполонили медузы

На пляжи Андалусии, в частности Коста-дель-Соль, появляется все больше физалий - ядовитых существ, внешне похожих на медуз.

Местные власти объявили предупреждение для жителей и гостей испанского побережья и закрыли некоторые пляжи.

Щупальца физалий, также известных как португальский кораблик, могут достигать длины 30 метров, их укусы болезненны и вызывают волдыри. Контакт человека с большим количеством щупалец может привести к летальному исходу, особую опасность они представляют для детей и домашних животных.

Сотни медуз выбросило на берег в провинциях Кадис и Уэльва в результате шторма, пришедшего со стороны Атлантического океана. Пляжи в Лепе (Уэльва), были закрыты, после того как на берегу было обнаружено более 200 особей, пишет noticia.ru.

Специалисты из Малаги призывают не дотрагиваться до медузоидных организмов, поскольку они могут ужалить, даже находись на суше. Ожог можно получить и от мертвых физалий или их оторванных щупалец.

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