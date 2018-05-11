Испания: пляжи Валенсии получили больше всего «Голубых флагов»

Пятница, 11 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: пляжи Валенсии получили больше всего «Голубых флагов»

Валенсийское сообщество лидирует по количеству пляжей и причалов, отмеченных в этом году «Голубыми флагами».

Всего в Испании международное признание получили 590 пляжей, 101 причал и 5 туристических судов в 252 муниципалитетах. 146 флагов, на 2 больше чем в 2017 году, достались Валенсийскому сообществу. В 45 валенсийских муниципалитетах знаком качества было отмечено 132 пляжа и 14 причалов, пишет noticia.ru.

В числе лидеров по количеству «Голубых флагов» - Галисия (124), Каталония (123) и Андалусия (115). Галисия при этом утратила 7 флагов по сравнению с прошлым годом.

Провинция Барселона, в свою очередь, получила пять новых наград, хотя один из наиболее известных ее пляжей - Barceloneta, лишился этого статуса.

Флаги будут вывешены на испанских пляжах, начиная с июня. Как отмечают в испанском подразделении Европейской федерации по образованию в области окружающей среды, которая отвечает за номинацию, Испания является мировым лидером по устойчивым пляжам, причалам и судам.

Среди «новичков» в списке обладаетей «Голубого флага» в этом году выделяется пляж Virgen de la Nueva на водохранилище Сан-Хуан в провинции Мадрид. Пляжи Almonte (Уэльва), Torrenueva (Гранада) и Santa Eulalia (Балеарские острова) были отмечены за доступность, а Sagunt (Валенсия), Castell Platja D'Aro (Жирона) и Santa Pola (Аликанте) - за спасательные службы.

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