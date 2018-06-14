Испания: по Гвадалквивиру пытались перевезти 6 тонн гашиша

Четверг, 14 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: по Гвадалквивиру пытались перевезти 6 тонн гашиша

Гражданская гвардия задержала на этой неделе трех человек, которые занимались транспортировкой гашиша по реке Гвадалквивир.

Правоохранительные органы провели серию операций. Первая состоялась в воскресенье, когда агенты речного надзора заметили моторную лодку с выключенным освещением, которая направлялась к устью Гвадалквивира. Они начали преследование при поддержке вертолета Гражданской гвардии, который заснял с воздуха, как лодка приблизилась к одному из пришвартованных рыболовных судов. После обыска на нем было обнаружено и изъято 2,5 тонны гашиша, который перевозили в 83 мешках, пишет noticia.ru.

Еще одна операция была проведена неподалеку от Лебрихи (Севилья). Агенты задержали трех членов экипажа в момент, когда они передавали товар на другое судно. Кроме этого, был изъят внедорожник, который был похищен наркоторговцами в Мадриде для перевозки гашиша.

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