Испания: по Гвадалквивиру пытались перевезти 6 тонн гашиша

Правоохранительные органы провели серию операций. Первая состоялась в воскресенье, когда агенты речного надзора заметили моторную лодку с выключенным освещением, которая направлялась к устью Гвадалквивира. Они начали преследование при поддержке вертолета Гражданской гвардии, который заснял с воздуха, как лодка приблизилась к одному из пришвартованных рыболовных судов. После обыска на нем было обнаружено и изъято 2,5 тонны гашиша, который перевозили в 83 мешках, пишет noticia.ru.

Еще одна операция была проведена неподалеку от Лебрихи (Севилья). Агенты задержали трех членов экипажа в момент, когда они передавали товар на другое судно. Кроме этого, был изъят внедорожник, который был похищен наркоторговцами в Мадриде для перевозки гашиша.