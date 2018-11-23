Испания: по Валенсии проводят экскурсии на тук-туках

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: по Валенсии проводят экскурсии на тук-туках

В Валенсии набирают популярность туры по городу на тук-туках, больше распространенных в странах Азии.

Тук-туки, или моторикши, стали в последнее время активно использоваться и в других европейских странах, особенно в Португалии. В Валенсии работать с крытыми трехколесными мотоциклами начала компания Tourismhub, которая ориентируется на концепцию устойчивой мобильности.

В компании заверяют, что поездка на тук-туке проходит веселее и беззаботнее, чем на обычном транспорте. Tourismhub предлагает экскурсии на электрических моторикшах, рассчитанных на четырех человек. Туры проводятся как в дневное, так и в вечернее время, а их стоимость составляет от 20-25 евро. Сопровождает туристов водитель-гид, который знакомит с историей и достопримечательностями города, пишет noticia.ru.

В Tourismhub уверены, что Валенсия идеальна для использования тук-туков, благодаря особенностям рельефа и климата. Пока таких транспортных средств у компании всего шесть, но в следующем году парк планируется расширить. Также организаторы туров подчеркивают, что этот транспорт является экологичным, с нулевыми выбросами.

Моторикши также появились в Мадриде, Барселоне, Севилье и Авиле.

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