Испания: побережье Андалусии заполонили тысячи медуз

Пляжи региона заполонили медузы, общий вес которых равен нескольким тысячам килограммов.

По этой причине на многих пляжах вывесили желтый флаг.

К разочарованию купальщиков, появление медуз на пляжах совпало с установлением теплой, по-настоящему летней погоды, которая в этом году немного задержалась.

Сильнее других зон пострадало от нашествия медуз побережье Малаги: только на пляже муниципалитета Велес-Малага выловили около 8000 килограммов этих морских животных. Для того чтобы вывести их с пляжа, пришлось задействовать несколько тракторов, пишет espanarusa.com.

Нашествие медуз началось в субботу, и первыми их обнаружили жители муниципалитетов Велес-Малага и Нерха (Восточная часть Коста-дель-Соль).

Появление этих морских существ в таких количествах на пляжах Андалусии - следствие прошедших на прошлой неделе штормов и гроз. Дожди и ветра, бушевавшие на территории Андалусии в течение последних нескольких дней стали причиной возникновения течений, принесших медуз к пляжам. По прогнозам, если ветер, дующий с Леванта, не стихнет, волна медуз продолжит двигаться в южном направлении. Следующим местом, где обнаружат миллионы этих морских существ, может стать Сеута.

Вид медуз, покрывших андалузское побережье, носит название «Медуза Пелагия». Контакт с особями этого вида вызывает раздражение кожи и жжение.