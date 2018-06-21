Испания: побережье Андалусии заполонили тысячи медуз

Четверг, 21 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: побережье Андалусии заполонили тысячи медуз

Андалузских купальщиков, стремившиеся открыть сезон, ждал неприятный сюрприз.

Пляжи региона заполонили медузы, общий вес которых равен нескольким тысячам килограммов.

По этой причине на многих пляжах вывесили желтый флаг.

К разочарованию купальщиков, появление медуз на пляжах совпало с установлением теплой, по-настоящему летней погоды, которая в этом году немного задержалась.

Сильнее других зон пострадало от нашествия медуз побережье Малаги: только на пляже муниципалитета Велес-Малага выловили около 8000 килограммов этих морских животных. Для того чтобы вывести их с пляжа, пришлось задействовать несколько тракторов, пишет espanarusa.com.

Нашествие медуз началось в субботу, и первыми их обнаружили жители муниципалитетов Велес-Малага и Нерха (Восточная часть Коста-дель-Соль).

Появление этих морских существ в таких количествах на пляжах Андалусии - следствие прошедших на прошлой неделе штормов и гроз. Дожди и ветра, бушевавшие на территории Андалусии в течение последних нескольких дней стали причиной возникновения течений, принесших медуз к пляжам. По прогнозам, если ветер, дующий с Леванта, не стихнет, волна медуз продолжит двигаться в южном направлении. Следующим местом, где обнаружат миллионы этих морских существ, может стать Сеута.

Вид медуз, покрывших андалузское побережье, носит название «Медуза Пелагия». Контакт с особями этого вида вызывает раздражение кожи и жжение.

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