Испания: побережье Майорки заполонили медузы

Понедельник, 22 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: побережье Майорки заполонили медузы

Из-за недавних штормов пляжи Майорки заполонили медузы.

В социальных сетях появилось множество фотографий этих существ, обычно обитающих в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Местным жителям и туристам было рекомендовано избегать посещения зоны Порт-де-Сольер на западном побережье острова. По предварительным данным, речь идет не об опасных видах вроде физалий, но и их ожоги могут быть крайне болезненными: недавно отдыхавшая на острове французская туристка обратилась за медицинской помощью из-за сыпи на руке, пишет noticia.ru.

Средиземноморские медузы обычно не трогают людей, но, если случайно задеть их щупальца, то они ужалят в целях защиты. Их ожоги сопровождаются отеками, жжением и даже кровотечениями.

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