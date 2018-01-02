Испания побила новый рекорд по числу туристов

По данным Национального статистического института, опубликованным на этой неделе, за первые 11 месяцев уходящего года страну посетили 77,8 млн человек. В 2016 году их число составляло 75,6 млн. Только в ноябре в Испании побывали 4,4 млн туристов, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, велика вероятность, что к концу года Испания преодолеет планку в 80 миллионов иностранных туристов, пишет noticia.ru.

При общем увеличении туристического потока по стране в Каталонии в ноябре количество туристов сократилось на 2,3%. В Валенсии, Мадриде и на Балеарских островах, в свою очередь, их число выросло на 20%. Тем не менее, Каталония по-прежнему лидирует по общему количеству туристов: за 11 месяцев регион посетили более 18 миллионов иностранцев. На Балеарских островах побывало 13,6 млн человек, на Канарских островах - 13 миллионов, в Андалусии - 11 миллионов.