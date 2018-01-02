Испания побила новый рекорд по числу туристов

Вторник, 02 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания побила новый рекорд по числу туристов

За месяц до окончания 2017 года Испания преодолела очередной рекорд по количеству туристов из-за рубежа.

По данным Национального статистического института, опубликованным на этой неделе, за первые 11 месяцев уходящего года страну посетили 77,8 млн человек. В 2016 году их число составляло 75,6 млн. Только в ноябре в Испании побывали 4,4 млн туристов, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, велика вероятность, что к концу года Испания преодолеет планку в 80 миллионов иностранных туристов, пишет noticia.ru.

При общем увеличении туристического потока по стране в Каталонии в ноябре количество туристов сократилось на 2,3%. В Валенсии, Мадриде и на Балеарских островах, в свою очередь, их число выросло на 20%. Тем не менее, Каталония по-прежнему лидирует по общему количеству туристов: за 11 месяцев регион посетили более 18 миллионов иностранцев. На Балеарских островах побывало 13,6 млн человек, на Канарских островах - 13 миллионов, в Андалусии - 11 миллионов.

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