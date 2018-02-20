Испания побила рекорд по числу сделок купли-продажи жилья

Популярность Испании среди иностранцев распространяется не только на сферу туризма, но и на сектор недвижимости. За 2017 год иностранные граждане приобрели в Испании более 61 000 домов, отдавая при этом предпочтение побережью и островам. Согласно данным Регистрационной палаты, на эту категорию покупателей пришлось 13,11% всех сделок купли-продажи в области недвижимости. В 2016 году этот показатель составлял 13,25%, однако общее число операций не превышало 54 000. Поэтому в этом году эксперты говорят о рекорде в области покупки жилья иностранными гражданами, пишет espanarusa.com.

Возглавляют рейтинг англичане - 15,01% от общего числа сделок с иностранными гражданами. Далее следуют французы (8,64%), немцы (7,77%), бельгийцы (6,39%) и шведы (6,38%).

Иностранцы в основном приобретают жилье в Испании с целью проведения здесь отпусков. Вот почему особым спросом у них пользуется средиземноморское побережье и острова - зоны, где имеется доступ к пляжам. Если говорить о провинциях, наибольшее число сделок с участием иностранных покупателей было заключено в Аликанте (42,47%), на Тенерифе (38,7%), Балеарских островах (35,40%), в Жироне (32,59%) и Малаге (31,83%).