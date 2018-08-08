Испания побила рекорд по количеству созданных рабочих мест

Среда, 08 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания побила рекорд по количеству созданных рабочих мест

Испанская экономика продолжает восстанавливаться.

Во втором квартале 2018 года в Испании было создано почти 470 тысяч рабочих мест, что является историческим максимумом для квартальных показателей.

По подсчетам Национального статистического института, число трудоустроенных граждан в Испании на данный момент составляет 19 344 100 человек. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. За последние 12 месяцев численность занятого населения выросла на 530,8 тысяч человек.

Создание рабочих мест отражается на уровне безработицы, который в настоящее время составляет 15,3%. В период с апреля по июль число безработных сократилось на 306 тысяч человек. По подсчетам бирж труда в настоящее время 3,49 млн испанцев находятся в активном поиске работы, пишет noticia.ru.

Основным двигателем повышения занятости являются частные компании, где было создано 457,8 тысяч рабочих мест, в то время как на государственный сектор приходится лишь 12 тысяч.

Соотношение временных и постоянных трудовых контрактов во втором квартале было почти одинаковым: 233,7 тысяч временных против 231,4 постоянных. Общее число испанцев с постоянной работой составило 11,9 млн человек, что также является самым высоким показателем с 2009 года. В то же время, по динамике роста постоянные контракты уступают временным, число которых выросло на 5,6%. Постоянных трудовых контрактов стало больше лишь на 2%.

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