Испания: почему в Zara и Mango резко выросли цены?

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: почему в Zara и Mango резко выросли цены?

В последние годы бренды одежды масс-маркета, принадлежащие корпорации Inditex, заметно повысили цены на свои товары.

Эксперты проанализировали факторы, которые поспособствовали подорожанию.

В Fashion Business School считают, что одной из ключевых причин стало то, что такие марки, как Mango и Zara, превратились в глобальные бренды. Они начали сотрудничать с фотографами и моделями с мировыми именами и изменили свои концепции. Тем временем, на их место в бюджетном сегменте пришли новые марки такие как, например, Primark, пишет noticia.ru.

Эксперты говорят о том, что известные бренды Inditex задают тенденции в современном мире моды, и покупателей привлекает уже не цена, а дизайн и креативность. Бывшие представители масс-маркета на сегодняшний день способны создавать модели, который копируются другими марками.

Кроме того, отмечается, что важным фактором, сказавшимся на стоимости производства, стал переход к концепции устойчивости. Новая политика корпорации предполагает использование более экологичных материалов, в том числе вторичных и органических, а также работу с поставщиками, соблюдающими определённые стандарты.

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