Испания: под Барселоной сошел с рельсов поезд

В 6:15 во вторник поезд компании Renfe сошел с рельсов в районе муниципалитета Вакариссес (провинция Барселона). Состав перевозил 131 пассажира. Один из них скончался, 3 человека получили ранения средней степени тяжести, 41 пассажир - незначительные, остальные 86 не пострадали. Тем не менее, пять человек были доставлены в госпиталь. Других пассажиров на автобусах отправили до станции в Террасе, откуда они могли продолжить свой путь, пишет noticia.ru.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать оползень. Очевидцы рассказывают, что «состав вдруг начал двигаться очень странно, отключилось освещение».

В Каталонии объявлен план Ferrocat, который всегда вводят в действие в случае подобных происшествий на железной дороге, которые приводят к задержкам рейсов и сбою в расписании поездов.