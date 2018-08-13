Испания: под Севильей расследуют убийство ювелира

Понедельник, 13 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: под Севильей расследуют убийство ювелира

Владелец ювелирного магазина в Кармоне (Севилья) был найден мертвым внутри собственного торгового помещения.

Тело Франсиско Синтадо обнаружила его дочь, которая приехала в магазин в поисках отца, после того как ни она, ни ее мать не смогли с связаться с мужчиной. 

Хозяин магазина был связан, его лицо было в крови, а во рту у него был кляп.

Вероятно, преступники пытались выведать у него какую-то информацию.

Подробности расследования полиция держит в секрете. Из Мадрида в Кармону для работы над этим делом также прибыли агенты подразделения специальных судебных расследований.

Следователи полагают, что нападавший или нападавшие не из местных жителей. Один из свидетелей сообщает, что видел трех человек, предположительно румын, которые вышли из магазина с сумками и скрылись на автомобиле. Полиция также изучила записи с камер видеонаблюдения, пишет noticia.ru.

В мэрии Кармоны отметили, что хозяин ювелирного магазина был известной в городе личностью и его смерть всколыхнула местное общество. Горожане провели у стен администрации минуту молчания в знак поддержки семьи погибшего и осуждения преступления.

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