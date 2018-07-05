Испания: подростки зависимы от интернета

Четверг, 05 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: подростки зависимы от интернета

Более четверти мадридских подростков испытывают сильную зависимость от интернета.

По данным исследования, проведенного Департаментом здравоохранения автономного сообщества Мадрид, 26% проживающих здесь подростков испытывают сильную зависимость от интернета, а еще 6% играют в различные азартные онлайн-игры на деньги. Такая зависимость давно уже приравнивается к употреблению алкоголя, табака и каннабиса среди молодежи, что продолжает оставаться одной из серьезных проблем испанского общества, пишет espanarusa.com.

Тем не менее, как отмечают авторы исследования, в 2016 году мадридские подростки в среднем начинают употреблять различные вредные для здоровья субстанции позже, чем их сверстники десятью годами ранее. Так, затянуться сигаретой они впервые решают в 14,2 года - на год позже, чем в 2006 году, «косяком» с марихуаной - в 15 лет (на полгода позже), а попробовать какой-либо алкогольный напиток - в 14,1 лет, тогда как ранее этот показатель составлял 13,9 лет.

Как выяснилось, почти половина старшеклассников, регулярно употребляющих алкоголь и каннабис, остаются в школах на второй год. Кроме того, такая зависимость нередко является причиной серьезных проблем со здоровьем и неприятностей в отношениях с окружающими. Немаловажную роль играет негативный пример родителей, следуя которому, подростки показывают плохую успеваемость. В связи с этим Департамент здравоохранения этой автономии запустил три новые программы, направленные на борьбу с различными видами зависимостей среди несовершеннолетних - в том числе и с использованием современных технологий.

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