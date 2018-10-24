Испания: поезд Hyperloop могут запустить через три года

Среда, 24 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: поезд Hyperloop могут запустить через три года

Компания Hyperloop Transportation Technologies рассчитывает уже через три года ввести в эксплуатацию новую высокоскоростную транспортную систему на основе вакуумных труб.

Об этом заявил представитель американского холдинга Дирк Альборн на форуме  в Малаге, посвящённом новым высокотехнологичным способам передвижения.

В Hyperloop признают, что процесс выхода на рынок замедляется из-за бюрократических проволочек, но считают, что в течение трёх лет эти сложности будут преодолены.

В компании обещают, что система изменит подход к транспорту и решит многие проблемы. Hyperloop заверяет, что около 800 человек из 50 компаний работают над тем, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Центр производства будет находиться в Малаге, пишет noticia.ru.

Альборн также подчеркнул, что новые поезда будут самостоятельно производить энергию для собственного потребления. Планируется по максимуму задействовать альтернативные источники энергии: солнечную, ветровую и геотермическую. К тому же, система будет снабжена рекуперативным торможением, что заметно сокращает расход энергии.

Несколько недель назад в Кадисе представили первую пассажирскую капсулу Hyperloop, которую в скором времени отправят во французскую Тулузу для объединения с другими системами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Фестиваль португальского кино пройдет в Таганроге

      В Таганроге 25 октября стартует фестиваль португальского кино.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду пришел к журналистам в часах за миллион

      Криштиану Роналду появился на пресс-конференции перед встречей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в редких бриллиантовых часах.

      Подробнее

    • Испания: поезд Hyperloop могут запустить через три года

      Компания Hyperloop Transportation Technologies рассчитывает уже через три года ввести в эксплуатацию новую высокоскоростную транспортную систему на основе вакуумных труб.

      Подробнее

    • Испания - третья в мире по продажам оружия Саудовской Аравии

      Испания заняла третье место в мире по поставкам вооружений в Саудовскую Аравию в период с 2012 по 2016 год.

      Подробнее

    • Италия: "Милан" может заменить Гаттузо

      Руководство итальянского "Милана" в ближайшее время может отправить в отставку нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

      Подробнее

    • Два миллиона граждан Италии уехали за рубеж за последние 12 лет

      Постоянно проживают за границей около 8,5% граждан страны.

      Подробнее

    • Япония удвоит квоты и будет пускать в страну 60 беженцев в год

      Япония рассчитывает принять больше беженцев из азиатских стран к 2020 году.

      Подробнее

    • Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро

      Окурок французского рок-исполнителя и актера Джонни Холлидея продали на аукционе в Париже за 250 евро.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья