Испания: погиб 14-летний испанский чемпион по мотоспорту

О гибели мотоциклиста сообщили организаторы соревнований. Во время гонки Перес не справился с управлением на повороте. Как сообщили команде Reale Avintia, за которую выступал гонщик, его в срочном порядке доставили вертолетом в больницу с серьезными повреждениями головного мозга, однако они оказались несовместимы с жизнью, и в скором времени была объявлена клиническая смерть.

Соболезнования в связи со смертью мотогонщика выразил на своей странице в Twitter председатель испанского правительства Педро Санчес, пишет noticia.ru.