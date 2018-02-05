Испания: полеты над Гранадой могут оказаться вне закона

Понедельник, 05 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: полеты над Гранадой могут оказаться вне закона

Представительство испанского правительства в Гранаде распорядилось о проведении проверки на предмет вторжения туристических самолетов в городское воздушное пространство.

Подозрения о том, что экскурсионные самолеты нарушают допустимые нормы высоты полета, возникли у администрации Альгамбры после того, как некоторые воздушные суда были замечены вблизи комплекса. Об этом Альгамбра уведомила Гражданскую авиацию и представительство правительства, потребовав введения дополнительного контроля и проверки законности полетов.

В Альгамбре также предлагают ограничить перемещения в этом воздушном пространстве, чтобы не создавать неудобств для местных жителей, пишет noticia.ru.

В представительстве правительства, в свою очередь, сообщили, что на заседании совета безопасности был согласован специальный план для центра Гранады и Альгамбры, который, среди прочего, касается и воздушного пространства.  

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