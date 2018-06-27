Испания: полицейские получат электрошоковые пистолеты

Среда, 27 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: полицейские получат электрошоковые пистолеты

Национальная полиция Каталонии получит в свое распоряжение электрошоковые пистолеты Taser.

Начиная с этой недели в распоряжение Национальной полиции Каталонии поступят электрошоковые пистолеты Taser, предназначенные для использования при преследовании преступников, а также в случае массовых беспорядков. Их отличительной особенностью является сведение к минимуму различных травм, которые правонарушители обычно получают при задержании. На данный момент такие пистолеты будут применяться в случае крайней необходимости полицейскими Жироны, Бланеса, Фигераса и Арро-де-Жирона, хотя в дальнейшем планируется их распространение по всей территории Каталонии, включая Барселону.

Презентация нового оружия прошла в Жироне в присутствии генерального директора Mossos d'Esquadra Андреу Мартинеса, который отметил, что оно давно уже применяется в развитых демократических странах. В частности, в Европе к их числу относятся Франция, Германия, Греция, Ирландия, Швеция и Великобритания. Мощность таких пистолетов составляет 50 тысяч вольт при силе тока 2,1 миллиампер, а их предназначение заключается в том, чтобы парализовать нервную систему преступника без какого-либо риска для его жизни, пишет espanarusa.com.

Ожидается, что сотрудники Национальной полиции Каталонии получат в общей сложности 120 таких пистолетов – как минимум один на каждый комиссариат. Начиная с сентября 2017 года более 1400 полицейских уже прошли курс обучения по обращению с данным видом оружия, решение о внедрении которого было принято еще четыре года назад.

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