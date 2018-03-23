Испания: полицейских в Бильбао пересадят на «Мерседесы»

В распоряжение агентов поступят 32 новых автомобиля Mercedes класса B.

Контракт на долгосрочную аренду автомобилей был заключен в результате проведения конкурса. Стоимость контракта составляет 1,7 миллионов евро.

В рамках тендера полиции Бильбао были представлены предложения, включавшие, помимо немецкой марки, автомобили Citroën C4 и Renault Scenic. В конечном итоге выбор пал на автомобили модели Mercedes Sports Tourer. Они будут предназначены для перевозки задержанных, и для этого они будут соответствующим образом переоборудованы, пишет noticia.ru.

Тендер на предоставление автомобилей в аренду полиции Бильбао вызвал полемику в регионе. Участники конкурса заявили о нарушениях процесса его проведения. Две из шести компании подали соответствующие жалобы.