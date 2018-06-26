Испания: полиция обнаружила кокаин на 65 млн евро

Вторник, 26 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: полиция обнаружила кокаин на 65 млн евро

20 июня испанская полиция провела операцию в водах Атлантического океана неподалеку от Канарских островов.

У наркоторговцев, перевозивших кокаин на паруснике, изъяли 1850 кг наркотика, упакованного в 61 тюк. Полиция задержала судно в 240 морских милях к западу от острова Йерро.

Операция проводилась Национальной полицией Испании совместно с Налоговой инспекцией. Как сообщили в подразделении по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, стоимость изъятого кокаина оценивается в 65 миллионов евро. Расследование по этому делу началось в 2015 году и велось при содействии британских правоохранителей, пишет noticia.ru.

В результате операции было задержано три члена экипажа парусника: двое французов и один англичанин, который уже был знаком правоохранительным органам.

Группировка специализировалась на морских перевозках наркотиков. Полиция сообщает, что кокаин был отгружен на парусник в Суринаме с рыболовного судна и должен был попасть на французский и европейский рынок, минуя Испанию.

Особенность схемы контрабандистов заключалась в использовании некоммерческих судов. Наркотики доставляли на сушу спрятанными в специально приспособленных для этого каютах или передавали их с одного судна на другое в открытом море.

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