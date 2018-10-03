Испания: полиция отняла у туристов дрон, упавший на собор

Среда, 03 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: полиция отняла у туристов дрон, упавший на собор

Полиция Севильи изъяла дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы и упал на крышу Кафедрального собора.

Агенты допросили владельцев дрона – пару из Нидерландов, которые запустили его из окна своего отеля. По их словам, в какой-то момент они полностью потеряли контроль над беспилотником.

Сообщение в полицию поступило от службы безопасности Севильского кафедрального собора. Сотрудники рассказали, что в храм пришли двое туристов с требованием вернуть дрон, местонахождение которого они установили с помощью GPS.

Агенты полиции нашли летальный аппарат на крыше, но не стали возвращать его владельцам, а вместо этого составили на них протокол за нарушение установленных ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов. Туристам грозит штраф в размере от 600 до 30 тысяч евро, пишет noticia.ru.

По словам жителей Нидерландов, они путешествуют по разным европейским городам и снимают с помощью дрона исторические места. Молодые люди заявили, что на их родине беспилотники можно свободно использовать в развлекательных целях. В Испании же по закону для этого необходимо разрешение муниципалитета с указанием точного места, где будет летать дрон.

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