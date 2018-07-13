Испания: полиция задержала «человека-паука» из Альт-Эмпорда

Домушник почти не оставлял следов, благодаря чему получил прозвище «человек-паук».

Вор проникал в дома по ночам через окна, пользуясь тем, что жильцы спят. Внутри он бесшумно передвигался, собирая деньги, драгоценности, часы и другое имущество, пишет noticia.ru.

О преступлениях стало известно, благодаря заявлению одного из жителей Порт-де-ла-Сельва и сообщению, полученному от бельгийских туристов, которые застали вора за проникновением в дом.

Полиция разыскала алжирца на железнодорожной станции Льянсы, откуда он пытался уехать на поезде в Фигерас.