Испания поставила новый рекорд по экспорту автокомплектующих

Четверг, 24 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания поставила новый рекорд по экспорту автокомплектующих

Испанский сектор автокомплектующих побил собственный рекорд по количеству экспорта.

В 2017 году Испания продала за рубеж автомобильного оборудования и запчастей на сумму 20,015 млрд евро, что на 2,6% больше, чем в 2016 году. Показатели являются рекордными для этой области промышленности, которая продолжает свое планомерное развитие из года в год.

Лишь в период с сентября по декабрь прошлого года Испания экспортировала автомобильного оборудование на сумму, близкую к 7 млрд евро. Благодаря такому высокому уровню реализации межквартальный темп роста увеличился на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет espanarusa.com.

Основным рынком сбыта по-прежнему остается Европейский союз, импортировавший испанской автопродукции на сумму 14,52 млрд евро, что составило 72,5% от общего объема экспортных продаж сектора автокомплектующих Испании. Таким образом, экспорт в ЕС увеличился на 1,2%. Главным покупателем испанских автокомплектующих остается Германия (с 27%), далее идут Франция, Португалия и Италия.

Испания продолжает осваивать рынки за пределами ЕС, где основным коммерческим партнером является Марокко, закупивший в прошлому году автокомплектующих на сумму 900 млн евро. На втором месте находятся США, потратившие 808 млн. Наибольший прирост в спросе на испанскую автопродукцию показал российский рынок, импортировавший товаров на сумму более 200 млн евро.

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