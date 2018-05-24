Испания поставила новый рекорд по экспорту автокомплектующих

В 2017 году Испания продала за рубеж автомобильного оборудования и запчастей на сумму 20,015 млрд евро, что на 2,6% больше, чем в 2016 году. Показатели являются рекордными для этой области промышленности, которая продолжает свое планомерное развитие из года в год.

Лишь в период с сентября по декабрь прошлого года Испания экспортировала автомобильного оборудование на сумму, близкую к 7 млрд евро. Благодаря такому высокому уровню реализации межквартальный темп роста увеличился на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет espanarusa.com.

Основным рынком сбыта по-прежнему остается Европейский союз, импортировавший испанской автопродукции на сумму 14,52 млрд евро, что составило 72,5% от общего объема экспортных продаж сектора автокомплектующих Испании. Таким образом, экспорт в ЕС увеличился на 1,2%. Главным покупателем испанских автокомплектующих остается Германия (с 27%), далее идут Франция, Португалия и Италия.

Испания продолжает осваивать рынки за пределами ЕС, где основным коммерческим партнером является Марокко, закупивший в прошлому году автокомплектующих на сумму 900 млн евро. На втором месте находятся США, потратившие 808 млн. Наибольший прирост в спросе на испанскую автопродукцию показал российский рынок, импортировавший товаров на сумму более 200 млн евро.