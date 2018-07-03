Испания: потерявшаяся австрийская паломница нашлась в Сантьяго

72-летняя женщина потерялась в Мельиде (Ла-Корунья), в 50 км от Сантьяго. Каролин Терк двигалась по Пути Святого Иакова из Палас-де-Рей (Луго) в Боенте (Ла-Корунья), когда в Гражданскую гвардию поступило сообщение о ее пропаже, пишет noticia.ru.

Агенты приступили к поискам с привлечением нескольких патрулей гражданской безопасности.

Последний раз женщину видели, выходящей из автобуса вместе с другими участниками экскурсии. Было известно, что она собиралась выпить кофе в одном из баров Мельида, но так до ни него и не добралась.