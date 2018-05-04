Испания потратит 276 тысяч евро на соцопросы

Пятница, 04 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания потратит 276 тысяч евро на соцопросы

Государственный секретариат Испании по делам Европы выделит 276 тысяч евро на проведение социологических опросов.

Кампания будет проводиться с мая по октябрь во всех странах ЕС, после чего данные будут переданы в Европейскую Комиссию для составления общего отчета, который планируется опубликовать к концу года.

В Испании программа получила название Hablemos de Europa («Поговорим о Европе»). Выделенные на проект средства будут распределены между 26 организациями, которые будут проводить не только опросы, но и дебаты на тему европейской политики в области сельского хозяйства, молодежи, научных исследований и о других аспектах ЕС, пишет noticia.ru.

Испанское правительство намерено привлечь к кампании автономные сообщества, мэрии, университеты, фонды, исследовательские центры и другие государственные и частные учреждения, чтобы максимально охватить территорию Испании.

Официальный запуск кампании состоится 7 мая в Сенате.

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