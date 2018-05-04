Испания потратит 276 тысяч евро на соцопросы

Кампания будет проводиться с мая по октябрь во всех странах ЕС, после чего данные будут переданы в Европейскую Комиссию для составления общего отчета, который планируется опубликовать к концу года.

В Испании программа получила название Hablemos de Europa («Поговорим о Европе»). Выделенные на проект средства будут распределены между 26 организациями, которые будут проводить не только опросы, но и дебаты на тему европейской политики в области сельского хозяйства, молодежи, научных исследований и о других аспектах ЕС, пишет noticia.ru.

Испанское правительство намерено привлечь к кампании автономные сообщества, мэрии, университеты, фонды, исследовательские центры и другие государственные и частные учреждения, чтобы максимально охватить территорию Испании.

Официальный запуск кампании состоится 7 мая в Сенате.