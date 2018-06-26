Испания: правительство Педро Санчеса готовится узаконить эвтаназию

Вторник, 26 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: правительство Педро Санчеса готовится узаконить эвтаназию

В первых числах мая партия PSOE вынесла предложение об утверждении на законодательном уровне права на эвтаназию.

В минувший вторник уже правящая социалистическая партия представила первые шаги в направлении принятия данного закона.

В начале мая предложение об узаконивании эвтаназии вынесла на обсуждение Мария Луиса Карседо - представитель социалистов по вопросам здравоохранения. Карсело апеллировала к тому, что испанское общество уже готово к принятию такого закона, и что каждый человек, желающий покончить со своими страданиями, причиненными тяжелым заболеванием или инвалидностью, вправе получить помощь в виде эвтаназии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что закон об эвтаназии является одной из ключевых задач его правительства, и что его цель состоит в том, чтобы принять его до выборов, то есть в течение полутора лет. Социалисты заверяют, что они уже нашли необходимую поддержку в Конгрессе для начала необходимых процедур, пишет espanarusa.com.

Партия Unidos Podemos уже выразила готовность поддержать социалистов в данном вопросе, хотя последние проголосовали против похожего предложения первых в январе 2017-го. Норма, которую хотят принять социалисты, предполагает не только узаконивание эвтаназии, но и законодательную базу для осуществления данной процедуры «упорядоченно и системно».

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