Испания: праздник дизайна и гастрономии в Мадриде

Четверг, 05 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: праздник дизайна и гастрономии в Мадриде

Рынок дизайна в ближайшие выходные (7 и 8 апреля) отмечает наступление весны и устраивает ярмарку Hello Spring.

В ходе мероприятия Plaza de Matadero в Мадриде превратится в площадку, на которой будут представлены работы лучших независимых дизайнеров в сочетании с прекрасными образцами международной гастрономии.

В Central de Diseño DIMAD также пройдет выставка работ испанских и зарубежных дизайнеров, дополнением к которой послужит концерт индийской музыки на сцене Aperol Spritz Live, пишет espanarusa.com.

Речь идет о самой крупной ярмарке страны, на которой представлены передовые достижения и актуальные новинки в областях дизайна, моды, аксессуаров, ювелирного дела, иллюстрации, электронных гаджетов, товаров для детей и многого другого от независимых профессионалов Испании и других стран Европы.

Одновременно с выставкой дизайнерских работ на Plaza de Matadero шестнадцать фудтраков будут предлагать посетителям лучшие национальные блюда типа паэльи и традиционной канарской еды, а также блюда других стран мира: суши, пасту, гамбургеры, мексиканскую, венесуэльскую и индийскую еду.

В рамках Hello Spring можно будет также посетить персональную выставку иллюстратора Марии Торрес, родившейся в Альмерии, но вот уже десять лет живущей и работающей в Берлине. Марии удалось добиться успеха на международном уровне: ее работы известны в таких странах, как Италия, Китай и Монголия.

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