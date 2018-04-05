Испания: праздник дизайна и гастрономии в Мадриде

В ходе мероприятия Plaza de Matadero в Мадриде превратится в площадку, на которой будут представлены работы лучших независимых дизайнеров в сочетании с прекрасными образцами международной гастрономии.

В Central de Diseño DIMAD также пройдет выставка работ испанских и зарубежных дизайнеров, дополнением к которой послужит концерт индийской музыки на сцене Aperol Spritz Live, пишет espanarusa.com.

Речь идет о самой крупной ярмарке страны, на которой представлены передовые достижения и актуальные новинки в областях дизайна, моды, аксессуаров, ювелирного дела, иллюстрации, электронных гаджетов, товаров для детей и многого другого от независимых профессионалов Испании и других стран Европы.

Одновременно с выставкой дизайнерских работ на Plaza de Matadero шестнадцать фудтраков будут предлагать посетителям лучшие национальные блюда типа паэльи и традиционной канарской еды, а также блюда других стран мира: суши, пасту, гамбургеры, мексиканскую, венесуэльскую и индийскую еду.

В рамках Hello Spring можно будет также посетить персональную выставку иллюстратора Марии Торрес, родившейся в Альмерии, но вот уже десять лет живущей и работающей в Берлине. Марии удалось добиться успеха на международном уровне: ее работы известны в таких странах, как Италия, Китай и Монголия.