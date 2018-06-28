Испания: председатель Совета Валенсии подозревается в коррупции

Четверг, 28 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: председатель Совета Валенсии подозревается в коррупции

Хорхе Родригес Грамахе был задержан 27 июня вместе со своими соратниками из Социалистической рабочей партии Испании и коалиции Compromís.

Пятеро задержанных подозреваются в коррупции.

В штаб-квартире Провинциальной корпорации, мэрии Онтеньенте, государственной компании Divalterra и нескольких частных домах проводятся обыски, пишет noticia.ru.

Всего по делу проходят семь человек, занимающих руководящие посты в компании Divalterra. Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, их назначения в топ-менеджмент были необоснованы, а зарплаты искусственно завышены до 50 тысяч евро в год.

Секретарь Социалистической партии Хосе Луис Абалос заявил, что Родригесу следует уйти в отставку, поскольку он нанёс «непоправимый урон имиджу».

Задержанных обвиняют в злоупотреблении служебным положением и ненадлежащем использовании государственных средств.

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