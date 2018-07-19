Испания: прием пищи перед сном провоцирует рак

Четверг, 19 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: прием пищи перед сном провоцирует рак

Ученые Глобального института здоровья в Барселоне (Испания) пришли к выводу, что длительный интервал между последним приемом пищи и сном снижает риск развития рака.

Статья исследователей опубликована в International Journal of Cancer. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Lenta.ru.

Специалисты проанализировали 621 случаев заболевания раком предстательной железы и 1205 случаев рака груди. В контрольные группы для сравнения вошли 872 мужчин и 1321 женщин. Среди участников исследования был проведен опрос, в ходе которого они сообщили о времени сна и приема пищи, пишет noticia.ru.

Оказалось, что у тех, кто ложился спать через два часа после ужина, риск развития злокачественных опухолей уменьшался на 20 процентов по сравнению с теми, у кого сон начинался сразу после последнего приема пищи. Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто ужинал до девяти часов вечера по сравнению с людьми, кто ел после 10 часов вечера.

Специалисты считают, что главную роль в этом играют циркадные ритмы человека. По словам исследователей, если полученные результаты будут подтверждены другими учеными, это поможет в создании новых рекомендаций по профилактике рака.

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