Испания примет участие в кампании по борьбе с раком кожи

А всего в стране этим видом онкологического заболевания немеланомного типа страдают 74 тысячи человек.

В этой связи Испанская академия дерматологии и венерологии решила принять участие в общеевропейской кампании по борьбе с раком кожи под названием Euromelanoma. В период с 11 по 15 июня в отделениях ее фонда Piel Sana можно будет пройти бесплатное обследование на предмет изучения предрасположенности родинок, родимых пятен и других образований на коже к перерождению в злокачественные опухоли. Как выяснилось, почти 80% населения Испании в возрасте от 20 до 50 лет никогда не посещали дерматолога с этой целью, пишет espanarusa.com.

Испанские медики призывают жителей страны посвятить несколько минут изучению своего тела, так как это помогает ранней диагностике, во многом благодаря которой лечение получается более быстрым и эффективным. Не менее важное значение имеет и профилактика, поскольку 80% случаев рака кожи можно было бы избежать при соблюдении надлежащих мер защиты от солнца и ухода за ней с детских лет.

На этот счет Испанская академия дерматологии и венерологии обладает следующей информацией, полученной в результате опроса 1008 человек старше 18 лет. Как оказалось, 72% никогда не приходило в голову проверить свои родинки, а 50% предлагали сделать это своему партнеру. О том, что меланома является видом рака кожи, знают только 20%, хотя 39% имеют представление об этом заболевании. Только 36% испанцев хотя бы раз в год изучали свою спину в поисках изменений на коже и 43% никогда не просят нанести им на эту часть тела солнцезащитный крем или делают это очень редко.