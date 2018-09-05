Испания примет участие в самых крупных учениях

Среда, 05 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания примет участие в самых крупных учениях

Вооруженные силы Испании готовятся принять участие в самых масштабных учениях НАТО с момента окончания «холодной войны».

Эти международные учения пройдут в период с 25 октября по 7 ноября в различных регионах Норвегии и ее прибрежных водах. Из 40 000 военнослужащих стран Североатлантического альянса, которые отправятся в Норвегию, Испания делегирует около 300 пехотинцев, 500 моряков и 100 представителей Военно-воздушных сил.

Помимо этого, испанская армия направит в эту скандинавскую страну четыре танка «Леопард», 11 бронетранспортеров «Писарро», три корабля, шесть истребителей F-18 и один транспортный самолет С-295. По сравнению с другими странами – членами НАТО представительство Испании будет не таким внушительным – к примеру, со стороны Германии в учениях примут участие 8000 военных и 100 танков, передает espanarusa.com.

Это второй случай в современной истории, когда Испания перебрасывает за рубеж танки «Леопард». Первый имел место в середине 2017 года – на учениях НАТО, проходивших в странах Балтии и ставивших своей целью оборону их сухопутных, воздушных и морских границ. Тогда в состав испанского контингента, по своей численности уступавшему только канадскому, также вошли новые танки, бронетранспортеры и истребители.

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